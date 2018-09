“Les loi de finances des années précédentes ont été inefficaces et ont compliqué davantage la situation socio-économique du pays”, a déclaré, vendredi, le président de l’UTAP, Abdelmajid Zar.

“Nous ne pouvons pas parler d’une véritable transition économique sans la révision de la structure de l’économie nationale et des priorités et sans accorder au secteur de l’agriculture et de la pêche une place primordiale” a-t-il dit, lors de la loi de finances 2019, organisée à Tunis.

Le responsable a appelé, à cet effet, à axer les efforts nationaux sur le renforcement de la production et de l’exportation et non sur la consommation et l’importation, soulignant la nécessité de développer, en parallèle, les institutions publiques liées directement au quotidien des Tunisiens (santé, enseignement et transport).

Il a proposé l’institution de mesures spécifiques au secteur de l’agriculture et à la pêche dans le projet de loi de finances pour l’année 2019, en l’absence de subventions, appelant à faire bénéficier les agriculteurs et les éleveurs de subventions.

Zar a rappelé, dans ce contexte que les exportations agricoles ont atteint environ 3434 millions de dinars au cours des 8 premiers mois de 2018, estimant que ce secteur est en mesure de faire sortir le pays de la crise, une fois bien appuyé.

Le premier responsable de l’UTAP a appelé à exonérer les agriculteurs des dettes dont le montant est inférieur à 10 mille dinars, exhortant les autorités à accélérer la mise en œuvre du Fonds des catastrophes naturelles.