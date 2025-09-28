La saison agricole 2025 s’annonce favorable pour deux filières clés de l’économie tunisienne: l’olive et la datte. Le chef de cabinet du ministre de l’Agriculture, Hichem Hachlaf, a affirmé dimanche à Nabeul que les récoltes se présentent « sous les meilleurs auspices ».

Une mobilisation générale pour la saison des olives

À l’occasion d’une campagne de vaccination contre la rage, Hachlaf a indiqué que tous les services de l’État sont mobilisés pour accompagner la récolte d’olives et sa valorisation. L’Office national de l’huile d’olive et l’Office des terres domaniales joueront un rôle central dans l’organisation de la saison.

Les préparatifs incluent la mise en place de programmes de stockage et l’octroi de subventions aux agriculteurs. L’objectif affiché est double : maintenir un niveau de prix stable sur le marché tout en garantissant la rentabilité de la saison pour les producteurs.

Dattes : suivi renforcé de la récolte

Concernant la filière des dattes, Hachlaf a insisté sur l’importance d’un suivi constant de la nouvelle saison. Les efforts portent sur la mobilisation des moyens nécessaires à la collecte, au transport et au stockage de la production. La Tunisie, premier exportateur mondial de dattes Deglet Nour, mise ainsi sur une campagne structurée et mieux valorisée sur les marchés.

Céréales : consolider les acquis

Le responsable a également évoqué la préparation de la saison des céréales. L’objectif est de capitaliser sur les résultats de la campagne précédente, marquée par une récolte d’environ 12 millions de quintaux. Les quantités de semences sélectionnées ont été doublées grâce aux efforts conjoints des structures publiques et privées.

Selon lui, les agriculteurs ne devraient rencontrer « aucune difficulté » pour s’approvisionner en semences ou en engrais.

Perspectives agricoles positives

Entre olives, dattes et céréales, le ministère de l’Agriculture affiche une volonté de consolider la production et de mieux gérer les excédents. La stratégie repose sur le stockage, le soutien aux producteurs et l’accompagnement logistique, autant d’éléments décisifs pour assurer une saison agricole rentable et équilibrée.