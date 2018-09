La Tunisie a pris part, vendredi 14 septembre dans la capitale autrichienne Vienne, à la quatrième conférence ministérielle sur “La sécurité et la migration : promouvoir le partenariat et la résilience”.

La Tunisie était représentée à cette rencontre par son ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, aux côtés de ses homologues européens, mais aussi d’Algérie, du Tchad, d’Egypte, du Maroc, du Niger, du Mali ainsi que d’autres responsables de l’Union européenne.

A cette occasion, Hichem Fourati a fait part des efforts déployés par la Tunisie en matière de lutte contre la migration irrégulière et son souci de remplir ses engagements vis-à-vis de la communauté à ce sujet.

“Aucun pays ne peut combattre seul le phénomène de la migration irrégulière”, a lancé Fourati, se prononçant, à ce propos, en faveur de l’adoption d’une approche de développement globale qui engage tous les acteurs concernés.

Au programme de cette conférence figurent plusieurs thèmes, entre autres “la coopération méditerranéenne en matière de gestion préventive de la migration irrégulière”, “la libre circulation”, et “le développement participative entre les pays du bassin méditerranéen”.

En marge de sa participation à cette conférence, le ministre tunisien a eu une série d’entretiens avec des hauts responsables européens qui étaient présents à la manifestation, en l’occurrence le ministre autrichien de l’Intérieur, Herbert Kickl, le commissaire européen à la Migration, aux Affaires intérieures et à la Citoyenneté, et le secrétaire d’Etat belge à l’Asile et à la Migration…

Selon un communiqué du département de l’Intérieur, ces entretiens ont principalement porté sur la coopération sécuritaire ainsi que sur les moyens de lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière.