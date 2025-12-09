La Tunisie a été soutenue à l’unanimité par le Groupe africain, le 8 décembre 2025, pour la candidature de sa première vice-présidente au Conseil de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Selon la page Facebook de la Mission permanente de la Tunisie à Genève, cette initiative a eu lieu lors de la séance inaugurale de la 116ᵉ session du Conseil de l’OIM, qui se tient du 8 au 10 décembre 2025 au Centre des congrès de Genève.

Ce soutien unanime des États membres du Groupe africain témoigne de la reconnaissance internationale du rôle actif de la Tunisie dans les questions migratoires et de sa contribution aux travaux de l’OIM.