L’Organisation internationale pour les migrations OIM Tunisie a assuré mardi dernier le retour volontaire de 135 migrants guinéens vers leur pays d’origine via un vol organisé à l’aéroport international de Tunis-Carthage dans le cadre du programme de l’organisation d’aide au retour volontaire et à la réintégration, selon un communiqué de l’organisation.

Le communiqué de l’OIM ajoute que le programme d’aide au retour volontaire vise à garantir la réintégration durable des bénéficiaires et que cette aide est fournie directement aux migrants de retour sous la forme d’une aide personnalisée visant à répondre aux besoins spécifiques de chaque personne, en tenant compte du parcours personnel du bénéficiaire, de ses capacités, de ses faiblesses et des conditions de son retour.

L’organisation a souligné que l’Union européenne finance cette initiative par le biais du programme de protection, de retour et de réintégration des migrants en Afrique du Nord, qui est mis en œuvre en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes et le consulat concerné.

L’OIM Tunisie a enregistré en 2025 un nombre record d’aides apportées aux migrants , soit une augmentation de 28 % par rapport à 2024.