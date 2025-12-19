Le président américain Donald Trump a ordonné, jeudi, la suspension temporaire du programme de la loterie de la “Green Card”, après que le suspect de deux fusillades survenues à l’université Brown et au Massachusetts Institute of Technology (MIT) est entré aux États-Unis par ce dispositif.

La décision intervient dans un contexte de forte sensibilité sécuritaire. Elle vise le programme de visas de diversité, qui permet chaque année à des ressortissants de pays faiblement représentés aux États-Unis d’obtenir un droit de résidence permanente par tirage au sort.

Une suspension décidée sur instruction présidentielle

La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé la mesure dans un message publié sur la plateforme X. Elle précise agir sur instruction directe du président Trump et ordonne aux services américains de la citoyenneté et de l’immigration de suspendre le programme « jusqu’à nouvel ordre ».

Dans son message, Kristi Noem affirme : « Il n’aurait jamais fallu permettre à cet individu odieux d’entrer dans notre pays ». Cette déclaration lie explicitement la suspension du programme au profil du suspect impliqué dans les deux attaques armées.

Le fonctionnement du programme en question

Le programme de visas de diversité, communément appelé loterie de la “Green Card”, attribue chaque année jusqu’à 50 000 titres de séjour permanent. Il s’adresse à des candidats originaires de pays dont l’immigration vers les États-Unis reste limitée, dont plusieurs États africains.

Pour l’édition 2025, près de 20 millions de personnes ont participé à la loterie. Plus de 131 000 candidats ont été sélectionnés, en incluant les conjoints des gagnants. La sélection ne garantit toutefois pas l’entrée sur le territoire américain.

Des contrôles prévus après la sélection

Après leur désignation, les candidats retenus doivent se soumettre à une procédure de vérification avant l’obtention d’une autorisation d’entrée aux États-Unis. Le texte ne précise pas à quel stade le suspect impliqué dans les fusillades a franchi ces contrôles

Les chiffres révèlent par ailleurs une forte disparité entre pays. Les citoyens portugais, par exemple, n’ont obtenu que 38 visas lors de cette édition.

Une décision aux implications larges

La suspension du programme touche potentiellement des millions de candidats à travers le monde. Le texte ne précise pas la durée de l’arrêt ni les conditions d’une éventuelle reprise. Aucune indication n’est donnée sur l’impact immédiat pour les candidats déjà sélectionnés.