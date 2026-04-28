Le temps s’annonce partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays, avec une évolution instable attendue dans l’après-midi. Des orages isolés accompagnés d’averses pourraient se développer dans les zones ouest du nord et du centre. Des chutes de grêle restent possibles localement.

Vent soutenu et conditions agitées en mer

Le vent soufflera de secteur est, relativement fort sur l’ensemble du territoire. Il se renforcera localement près des côtes ainsi qu’au sud, où il pourrait provoquer des phénomènes de sable. Ailleurs, il restera faible à modéré.

En mer, les conditions seront particulièrement agitées dans le golfe de Gabès, avec une mer agitée à très agitée. Sur le reste du littoral, la mer sera peu agitée à modérée.

Températures en hausse, chaleur marquée au sud

Les températures enregistreront une légère hausse. Les maximales varieront entre 20 et 24 °C sur les régions côtières est et les hauteurs. Elles oscilleront entre 25 et 30 °C dans les autres régions.

Dans le sud, la chaleur se fera davantage sentir, avec des températures pouvant atteindre jusqu’à 34 °C, notamment à Tozeur et dans l’extrême sud du pays.