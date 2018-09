Une délégation du Centre international Hédi Nouira, de prospective et d’études pour le développement (CIPED), conduite par son président, Taoufik Baccar, a été reçue, mercredi 12 septembre, au Palais de Carthage.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Baccar a donné au chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi, un aperçu général de l’activité du Centre et des résultats des travaux de suivi de la situation économique, financière et sociale dans le pays, mais aussi des propositions concernant les réformes structurelles et sectorielles à engager afin de surmonter les difficultés actuelles que connaît le pays.

Ces propositions visent à appuyer les efforts en vue d’assurer la relance économique et d’améliorer la situation sociale.

La rencontre a également porté sur les initiatives lancées ou appuyées par le CIPED, dans le cadre de la contribution du secteur privé et de la société civile dans le renforcement des efforts de la communauté nationale, visant à promouvoir les principes de la transparence dans le secteur financier et à améliorer le niveau professionnel des cadres travaillant dans les sociétés financières et économiques.