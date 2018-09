Les travaux de la Journée du développement et de l’investissement dans l’archipel de Kerkennah, organisée par le gouvernorat de Sfax, se déroulent les 7 au 8 septembre 2018, avec la participation de plusieurs services régionaux et centraux ainsi que des structures de développement et des représentants de la société civile à Sfax et à Kerkennah.

Cité par l’agence TAP, le président directeur général de la Société des services et du développement à Kerhennah, Ridha Souissi, a indiqué que l’approche participative et le brainstorming concernant l’avenir du développement dans l’île aidera à la mise en place d’une vision à moyen et long termes pour traiter les dossiers de développement dans cette île.

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, dira que le gouvernement est conscient des dossiers de développement dans l’île de Kerkennah, soulignant l’importance de cette manifestation qui n’est pas une occasion pour exprimer les besoins de la région, mais pour mettre en exergue les grandes priorités principales de développement.

Il a mis l’accent sur l’importance de trouver une deuxième sortie à Kerkennah, en plus du port de Sidi Youssef, et de reprendre les travaux du projet de piste d’atterrissage bloqué depuis 2011, appelant à instaurer des avantages fiscaux au titre de l’investissement dans l’île de Kerkennah .

De son côté, le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakher, a souligné que les spécificités géographiques, économiques et naturelles à Kerkennah favoriseront le développent et la création de projets viables, tels l’écotourisme (la pêche traditionnelle et le patrimoine culturel immatériel), et que l’économie solidaire et sociale peut être parmi les domaines prometteurs dans cette île.

Il a rappelé le projet de protection du littoral de Kerkennah réalisé moyennant un coût estimé à 11 millions de dinars, le projet des zones protégées locales qui revêtent une grande importance pour l’île, outre le projet de mise en place d’un système de gestion des déchets plastiques qui sera bientôt lancé.

Mouakher a, par ailleurs, fait état de la prédisposition de son département à soutenir la municipalité de Kerkennah en matière de gestion des déchets, à travers l’exploitation, dans les plus brefs délais, de la décharge contrôlée des déchets et la résolution des problèmes fonciers et des réclamations des citoyens qui y sont relatifs.

Le ministre a en outre souligné que son ministère se déploie à traiter les problèmes environnementaux résultant des activités pétrolières et à prendre les mesures nécessaires contre les contrevenants.

Pour sa part, le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine Abidine, a mis l’accent sur “la nécessité de préserver et de valoriser le patrimoine culturel immatériel de la région à travers des initiatives privées touchant à tous les aspects culturels”.

Il a, à cet égard, évoqué la possibilité de créer un musée dédié au patrimoine matériel et immatériel de Kerkennah à financer par le ministère des Affaires culturelles, outre la possibilité de financement de projets de valorisation du patrimoine culturel.

Zine Abidine estime, également, que le nombre d’initiatives et de projets transmis au ministère par la région reste faible et devrait évoluer tant sur le plan qualitatif que quantitatif.