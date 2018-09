Le Collège LaSalle de Tunis, membre du réseau LCI Éducation, est fier de vous annoncer un projet de partenariat stratégique avec le groupe GES.

Le Collège LaSalle de Tunis, membre du réseau LCI Education et le PPA (Pôle Paris Alternance) et l’ESGI (Ecole Supérieur de Génie Informatique) membres du groupe GES ont signé à Paris une convention de coopération dans le cadre d’une délocalisation de programmes de formations.

Ce partenariat entre dans le cadre de développement des programmes de formation continue au sein de Collège LaSalle Tunis et contribue à leur donner une valeur internationale équivalente aux grades de bachelor et de mastère de la plus importante école par alternance en France.

Les programmes d’études couverts par ce partenariat sont :

-Systèmes réseaux et cloud Computing

-Mobilité des objets connectés

-Conseil Audit et contrôle de gestion

-International Business

À propos du Collège LaSalle Tunis

Le Collège LaSalle Tunis est un institut privé de formation technique supérieure, agréé par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi tunisien.

Depuis 1999, le Collège LaSalle Tunis a réussi à se tailler une place importante dans le domaine de la formation professionnelle et supérieure est devenu une destination d’études internationales par excellence.

Notre succès international s’explique par la qualité de nos formations, par nos programmes adaptés aux besoins des économies des pays d’implantation et par l’aspect pratique des études fortement lié aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. La gestion, l’informatique, le tourisme, l’hôtellerie, la mode, le design et aussi les formations en ligne constituent aujourd’hui les champs d’expertise du Collège LaSalle Tunis.

À propos du réseau LCI Éducation

Aujourd’hui présent sur 5 continents, le réseau LCI Éducation compte 22 campus d’études postsecondaires et quelque 1 500 employés qui forment chaque année plus de 10 000 étudiants à travers le monde. D’un pays à l’autre, le réseau LCI Éducation permet aux étudiants de saisir les opportunités qui leur sont offertes grâce à une éducation de qualité, innovante, efficiente et orientée sur les résultats.