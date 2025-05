Inaugurée au mois de mai 2025, Amilcar University, qui vient enrichir l’infrastructure de l’enseignement supérieur en Tunisie, va proposer des formations en sciences de gestion, informatique, intelligence artificielle, cybersécurité, marketing digital et dans d’autres domaines porteurs.

Une approche pédagogique globale et professionnalisante

Selon le communiqué publié à cette occasion :

« Amilcar University, conçue pour répondre aux exigences d’un marché mondial en constante évolution, la démarche pédagogique d’Amilcar University combine des cursus bilingues français-anglais dès la première année, des stages et learning expeditions à l’étranger appuyés par un vaste réseau d’entreprises partenaires, des certifications internationales intégrées aux programmes et une immersion professionnelle précoce accompagnée d’un suivi individualisé vers l’emploi. Chaque étudiant est ainsi préparé à devenir un acteur agile, multilingue et innovant. »

Former les leaders de demain

Amilcar University se propose également de « former des leaders capables de relever les défis d’aujourd’hui et de demain, de penser globalement et d’agir localement. Ensemble, démontrons que la Tunisie est une terre d’excellence académique et d’innovation pédagogique. »

Des partenariats académiques internationaux

À cette fin, elle va s’appuyer sur des partenariats signés avec des institutions de premier plan en France, au Royaume-Uni, à Dubaï, en Espagne, à Malte et en Australie. Ouverte sur le monde, Amilcar University. Ces collaborations offriraient, selon la même source, aux étudiants l’accès à des doubles diplômes, à des semestres d’échange et à des projets de recherche conjoints, tout en leur permettant de suivre une formation de haut niveau sans quitter la Tunisie.

Une attente forte vis-à-vis du corps académique tunisien

Pour notre part, nous espérons que, par-delà cette littérature publicitaire, l’ouverture de cette nouvelle université sera coachée par le recrutement d’une partie des 7000 docteurs chercheurs chômeurs que compte le pays. C’est ce qui forgera réellement et objectivement sa notoriété et sa grandeur.

ABS