La commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports au sein de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a examiné mercredi, la proposition de loi portant amendement de la loi 2000-73 du 25 juillet 2000 relative à l’enseignement supérieur privé.

Le président du bloc “Al Ahrar”, représentant de la partie initiatrice du projet de loi a expliqué l’objectif de cette proposition de loi, rappelant l’importance de la richesse des ressources humaines que compte le pays et l’impératif de la préserver en proposant davantage de perspectives aux titulaires de diplôme de doctorat et assurant leur recrutement dans le secteur de l’enseignement supérieur privé.

Il a également salué la contribution du secteur privé à limiter le taux de chômage avec un taux de recrutement estimé à 30pc de l’ensemble du cadre éducatif dans chaque établissement. Evoquant les derniers développements survenus dans les territoires palestiniens occupés, les membres ont condamné fermement les attaques barbares et la guerre de nettoyage ethnique perpétrées par l’entité sioniste contre des civils innocents.

Les membres de la commission ont également salué le soutien indéfectible de la Tunisie à la cause palestinienne et au peuple palestinien frère, estimant que l’adoption, par la commission des droits et des libertés de la proposition de loi incriminant la normalisation avec l’entité sioniste, représente un événement historique. Les députés ont également appelé à l’importance de faire face au colonialisme culturel.

Evoquant les propositions relatives à la consultation nationale sur la réforme du système éducatif, le président de la commission a fait savoir qu’il a été décidé d’associer les différents députés afin d’élaborer une conception permettant d’introduire les réformes nécessaires.