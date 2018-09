La Bourse de Tunis débute la séance de jeudi 06 septembre 2018 sur une note négative où le Tunindex a régressé de 2.24%, passant au-dessous de la barre de 8000 points dans un volume total de 1.384 MTND.

Dans le vert, le titre UNIMED grimpe de 2.98 % à 8.30 TND, suivi par les titres MPBS et TUNIS RE qui haussent respectivement de 2.94 % et 2.48 % à 3.500 TND et 7.84 TND.

A la baisse, le titre BIAT recule de 5.52 % à 149.690TND tout comme ESSOUKNA et ATTIJARI BANK qui baissent respectivement de 5.52 % et 4.82 % à 2.74TND et 48.020 TND.