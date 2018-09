Deux mémorandums d’entente ont été signés, mardi 4 septembre, entre la Tunisie et des entreprises chinoises, au siège de l’ambassade de Tunisie à Pékin, en présence du chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, qui participe au 3e Forum sur la coopération sino-africaine (3 et 4 septembre 2018).

Le premier mémorandum a été signé entre la Tunisie et la société chinoise “China civil engineering corporation” et concerne la réalisation des études de préfaisabilité du pont de Djerba, de la voie ferrée Gabès-Zarzis-Médenine et de l’extension de la zone économique de Zarzis.

Le deuxième mémorandum signé entre le leader chinois de l’automobile, SAIC, et le groupe tunisien Meninx, concerne la création en Tunisie d’une usine de production de voitures.

Concernant ce projet, le PDG du groupe Meninx, Mehdi Tamarziste, a déclaré qu'”une équipe technique relevant de l’entreprise chinoise, fera le déplacement en Tunisie pour préparer les aspects logistiques du projet et identifier les zones possibles pour l’installation de l’usine en question”.

La réussite de la mise en place de ce projet dont la capacité d’emploi pourrait s’élever à 10.000 postes est de nature à améliorer le positionnement de la Tunisie sur la carte internationale de l’industrie automobile, a-t-il indiqué.

Toujours selon lui, “l’investisseur chinois est l’entrepreneur principal de ce grand projet. La partie tunisienne se chargera de fournir l’assistance nécessaire à l’activité de cette usine, qui revêt une grande importance pour la partie chinoise, étant donné qu’elle assurera la production de voitures à destination de l’Europe et de l’Afrique”.

Tamarziste a aussi indiqué que la Tunisie a été retenue pour abriter ce projet grâce aux accords de libre échange qu’elle a signés avec la Chine mais aussi à l’importance de son tissu industriel dans le domaine de l’industrie automobile.

Il a, à cet égard, formulé l’espoir que ce partenariat puisse ouvrir la voie à des partenariats similaires avec d’autres entreprises automobiles chinoises.