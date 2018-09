La Tunisie sera l’invitée d’honneur des 3èmes “Rencontres Africa” qui se tiendront les 24 et 25 septembre 2018 au Palais des Congrès de Paris avec la participation de chefs d’entreprise issus de différents secteurs : santé, agriculture et agroalimentaire, bâtiment et travaux publics (BTP) et services.

Cette manifestation, selon un communique publié, lundi, par Classe Export, offre la possibilité de prendre directement des rendez-vous avec l’ensemble des participants africains et français présents, dont le nombre devra atteindre près de 1500 invités.

Les Rencontres Africa seront enrichies par des opérations sectorielles à haute valeur ajoutée dans les secteurs santé, agriculture, agroalimentaire, BTP et infrastructure.

Outre ces actions sectorielles, les Rencontres Africa accueilleront des entreprises africaines de 30 pays différents, ainsi que 8 pavillons de pays africains créés sous l’égide des organisations patronales, des représentants des secteurs publics, ou de régions africaines.

Les entreprises tunisiennes pourront présenter, grâce au service de rendez-vous personnalisés, leurs critères de recherche, sélectionner les participants de leur choix et obtenir ainsi un planning de rendez-vous sur-mesure.

La même source a indiqué qu’un pôle spécifique sera mis à la disposition de tous les participants pour présenter ” en live ” les problématiques liés à l’accès au financement, qui constitue l’un des facteurs essentiels de la croissance africaine, et obtenir des réponses personnalisées.

A rappeler que la deuxième édition 2017 des Rencontres Africa qui s’est déroulée dans 3 pays d’Afrique (Côte d’Ivoire les 2 et 3 octobre 2017) et les 5 et 6 octobre 2017 simultanément au Kenya et en Tunisie) a enregistré près de 4.800 participants.