Selon le rapport annuel du Club Santé Afrique, il manque au continent 1 million de travailleurs de santé pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

A titre de comparaison, l’Europe compte 32 médecins pour 10.000 habitants alors l’Afrique n’en compte que 2.

Même constat pour les infirmiers, avec 79 soignants en Europe pour 10.000 habitants contre 11 en Afrique. Cependant, le secteur de la santé est en pleine évolution, d’autant plus que la transformation numérique de l’offre de soin représente 41% des établissements de santé (prescriptions informatisées de médicaments, de biologie, d’imagerie et d’actes infirmiers).

Les besoins d’investissement sont grands et viendront pour deux tiers du secteur privé. Plus de 4% du PIB global seront consacrés aux systèmes sanitaires selon l’OMS.

Le secteur de la santé représente un enjeu stratégique pour le développement de l’Afrique mais malgré une croissance très encourageante, le continent doit toujours faire face à la santé fragile de l’ensemble de la population.

Pour pallier à l’insuffisance des systèmes sanitaires, de plus en plus d’initiatives voient le jour. Cette année, les Rencontres Africa viennent mettre en lumière les diverses problématiques et solutions liées au secteur de la santé par le biais de conférences plénières, d’ateliers métiers et rendez-vous BtoB.

L’objectif de cet événement est de proposer des rencontres entre entreprises africaines et françaises, pour favoriser les échanges, multiplier les partenariats et évoquer les conditions de croissance accélérée et créatrice d’emplois.