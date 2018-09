C’est devenu une évidence : le Maroc a une véritable stratégie africaine. De ce fait, à l’occasion de la 3ème édition des Rencontres Africa qu’abrite la capitale française, Paris, le Royaume chérifien n’a pas hésité à mettre le paquet, à travers une imposante délégation économique.

En effet, lundi 24 septembre à Paris, devant un parterre d’hommes d’affaires venus de plusieurs pays du continent africain, mais aussi européens, elle a exposé les atouts du «… Maroc dans différents secteurs d’activités économiques, et ce à l’occasion d’une conférence-débat organisée dans le cadre de la 3ème édition des Rencontres Africa 2018…», indique le site atlasinfo.fr.

Thème de la conférence-débat: «Maroc, le carrefour africain : Quid de la montée en gamme africaine dans la chaîne de valeurs mondiales», qui a permis “… d’échanger avec les partenaires économiques présents…“, lit-on sur le site.

Selon les membres de la délégation chérifienne, «pour mériter son appellation de “carrefour entre l’Europe et l’Afrique“, le Maroc entend faire profiter de son expertise et de son savoir-faire les pays africains avec lesquels il a une proximité culturelle et opérationnelle».

A noter au passage que cette délégation est conduite par l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), l’Agence marocaine de développement des investissements (AMDIE) et la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc.

Et les Marocains d’égrener les nombreux atouts de leur pays, entre autres situation géographique, jonction entre Afrique, Europe et Monde arabe, connectivité terrestre, maritime et aéroportuaire…

Hakim Marrakchi, PDG de Maghreb Industries, relève que le Maroc a une expérience en termes de transition démographique et de développement de l’agro-industrie qui sont aujourd’hui nécessaires pour de nombreux pays du Sahel…

Mais ce n’est pas tout. Le commissaire général des «Rencontres Africa 2018», Marc Hoffmeister, estime que «le Maroc a un rôle éminent à jouer en tant que “Go-between“ entre l’Afrique et la France… et que les deux parties ont chacune leurs arguments mais qu’elles sont complémentaires et l’idée c’est de les “mixer“ pour construire ensemble des partenariats».

Tout porte à croire que le Maroc sera le hôte de la 4e édition des Rencontre Africa 2019.

Pour lire tout l’article ici

TB

