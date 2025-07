Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) Brahim Bouderbala a mis l’accent sur les efforts de la Tunisie dans le développement du climat d’investissement et la mise en place de réformes pour renforcer la coopération avec ses partenaires.

Lors de sa rencontre au Palais du Bardo avec l’Ambassadeur de Corée en Tunisie, Bouderbala a exposé les caractéristiques de la révolution législative en Tunisie, lit-on dans un communiqué publié mercredi par l’Assemblée.

Le président de l’ARP a à cette occasion mis l’accent sur les liens solides entre la Tunisie et la République coréenne, soulignant les efforts conjoints à impulser la coopération dans les secteurs économique social culturel et académique.

Il a également évoqué les relations parlementaires et leur contribution à l’établissement d’une coopération étroite à différents niveaux, soulignant l’importance d’intensifier les rencontres et les échanges de visites et d’expériences entre les parlementaires des deux pays.

De son côté, l’ambassadeur de Corée en Tunisie a souligné l’intérêt de son pays à renforcer sa coopération avec la Tunisie dans les différents domaines et ceci à travers la mise en place de bourses d’étude pour les étudiants tunisiens.

Il a par ailleurs évoqué la présence de plusieurs entreprises coréennes en plus de la coopération entre les deux pays dans les domaines scientifique technologique et agricole.

L’ambassadeur coréen a affirmé la volonté de son pays de soutenir la coopération dans le secteur touristique et de promouvoir la Tunisie en tant que destination touristique.