Une manifestation au cœur de la dynamique de développement multilatéral du continent.

A la veille de l’ouverture au Maroc les 21 et 22 octobre prochains des Rencontres Africa, Manifestation B to B devenue référente en matière de développement économique multilatéral.

Cette manifestation pour et en Afrique et volontairement construite et pensée avec les opérateurs privés et publics des Pays hôtes le Maroc et le Sénégal auquel s’associent les principaux opérateurs économiques locaux Patronats CCI, Agence de promotion des Investissements.

Cette année, ce sont entre 3000 décideurs en provenance de France et de 24 pays d’Afrique qui viendront à la rencontre des entreprises marocaines puis Sénégalaises pour échanger, se rencontrer, et faire des affaires ensemble. L’événement se déroulera entre Casablanca et Rabat, à Skhirat au Palais des Congrès Mohamed VI, puis au Sénégal au Centre International de Conférences Abdou Diouf de DIAMNIADIO.

Près de 2000 rendez-vous d’affaires seront organisés avec l’aide d’une solution web innovante, facilitant les rencontres entre participants et permettant de nouer des collaborations directes et pragmatiques.

« Pour cette 4ème édition, ce sont deux pays locomotives du développement du continent que sont le Maroc et le Sénégal qui sont à l’honneur ; d’ailleurs fortement liés entre eux. Grâce à leur enthousiasme à œuvre au succès de cette opération démontré par l’AMDIE, et l’APIX tous deux co-pilotes de la manifestation, nous sommes assurés d’un ancrage local et d’une légitimité unique pour ce type d’opérations » explique Marc Hoffmeister, le commissaire général des Rencontres Africa.

« Je crois beaucoup à la coopération entre entreprises européennes et marocaines pour répondre aux besoins immenses de l’Afrique» reprend le commissaire général. « Elles sont la plupart du temps complémentaires, à la fois dans leur offre et dans leurs approches. Il faut que l’on apprenne à mieux travailler ensemble. »

Cette année la programmation de la manifestation a été conçue sous un angle sectoriel, en proposant des conférences et tables rondes sur: la santé, la ville durable et les infrastructures en Afrique, l’agroalimentaire et l’agriculture et enfin l’industrie et le digital. Pour répondre aux questionnements prioritaires des entrepreneurs la problématique du financement et notamment par le biais du partenariat public privé sera largement traitée par des experts avocats / fiscalistes / acteurs du conseil. Et à ce titre, les nouveaux modèles de partenariat notamment dans la Santé sont des cas d’école à étudier pourraient essaimer au Nord.

Pour exemple aussi l’Association internationale des Régions Francophones des décideurs de collectivités d’une dizaine de pays en Afrique viendront présenter leurs projets aux acteurs économiques afin de pouvoir les réaliser. »

Ce sont donc des éléments très concrets qui seront mis en avant sur la manifestation qui se poursuivra les 24 et 25 octobre au Sénégal pour une 2ème session à la rencontre des entreprises sénégalaises et d’autres entreprises africaines en présence de Amadou HOTT Ministre de l’Economie, Mamadou NDIONE Directeur Général Cosec, Mountaga SY Directeur Général APIX, François GEORGES Secrétaire Général International Chamber of Commerce, Abdou Karim FOFANA Ministre de l’urbanisme du logement et de l’hygiène publique du Sénégal, Guillaume SAUVE Président Branche Infrastructures EIFFAGE, Michel SIDIBE Ministre de la Santé et des Affaires sociales du Mali, Jacqueline Lydia MIKOLO Ministre de la Santé et de la population République.

Les Rencontres Africa seront inaugurée le lundi 21 matin par Monsieur Moulay Hafid ELALAMY, Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique en présence Mountage SY DG de l’APIX, Leila Farah MOKADDEM représentante de la Banque Africaine de Développement Maroc, Hicham BOUDRAA, DG Amdie, Dorothée KINDE GAZARD ancien ministre de la Santé du Benin, Mohammed SADIKI Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime du Maroc, Mohammed GHAZALI Secrétaire Général du ministère de l’Energie des Mines et du Développement durable du Maroc.

De nombreuses autres personnalités seront présentes, des Ministres de la Santé de trois pays d’Afrique de l’Ouest, de grands capitaines d’industries et des acteurs de références…

Accréditation et information sur le site internet de la manifestation www. rencontresafrica.org,