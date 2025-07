Dans une lettre adressée au président tunisien Kaïs Saïed, Donald J. Trump annonce l’imposition, dès le 1er août 2025, d’un droit de douane de 25 % sur tous les produits tunisiens entrant aux États-Unis. Cette décision s’inscrit dans une volonté de corriger un déséquilibre commercial jugé « persistant » et « injuste » par Washington.

Le président américain insiste sur le fait que ces nouvelles mesures visent à rétablir une relation commerciale « plus équilibrée et réciproque ». Il dénonce les politiques tarifaires et non tarifaires tunisiennes, ainsi que les barrières commerciales qui, selon lui, ont contribué à un déficit commercial « insoutenable » pour les États-Unis.

Trump précise que les produits tunisiens transbordés via d’autres pays pour contourner ce tarif seront également visés. Toutefois, il offre une porte de sortie : les entreprises tunisiennes implantant une production aux États-Unis pourront bénéficier d’une exemption tarifaire.

Dans un ton à la fois ferme et ouvert à la négociation, l’ex-président affirme que ces droits de douane pourront évoluer, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la volonté de la Tunisie d’ouvrir davantage son marché et de lever ses barrières commerciales.