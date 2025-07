Le secteur touristique en Tunisie est à l’aube d’une transformation majeure, portée par les avancées de l’intelligence artificielle (IA), selon une note d’analyse publiée par l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE).

Intitulée « Comment l’IA redéfinit l’industrie touristique en Tunisie », cette note recommande notamment, de se concentrer sur la création d’un incubateur national spécialisé dans les technologies appliquées au tourisme, baptisé TourTech. D’après la note, le rôle de « TourTech » serait “de servir de cadre de développement pour les startups tunisiennes actives dans l’IA, la réalité augmentée, ou la gestion prédictive appliquées au tourisme.”

Il s’agit également “de devenir une plateforme de collaboration entre développeurs, institutions touristiques, chercheurs et acteurs publics, en plus d’un levier pour l’accès aux données ouvertes, à des financements ciblés et à un réseau international d’expertise”.

Le document se réfère au Forum économique mondiale et sa publication “Travel & Tourism Development Index 2024”, et revient sur les expériences de certains pays de la région tels que l’Espagne, la France et le Maroc, notant que les pays qui réussiront le mieux la transition IA “sont ceux qui sauront conjuguer efficience digitale et richesse humaine, notamment en formant les professionnels du secteur aux nouveaux outils tout en maintenant un haut niveau d’interaction personnalisée”.