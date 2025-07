Le ministère du Tourisme et de l’artisanat a annoncé, mercredi, qu’il est interdit aux responsables des hôtels et des agences de voyage d’utiliser des panneaux ou des images visant à restreindre la tenue vestimentaire des estivants, ou d’imposer toute autre forme de restriction ou d’abus.

Cette mesure vise notamment à consacrer le principe de liberté garanti par la Constitution, tout en préservant l’ordre public et les traditions du pays, a indiqué le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Le ministère a appelé également à respecter les normes techniques en vigueur pour les maillots de bain afin de garantir la santé et la sécurité publiques.

Et d’ajouter que l’imposition de toute forme de vente conditionnée à savoir durée minimale de réservation et de séjour dans les unités hôtelières ou conditions abusives sur les plages aménagées et dans les restaurants touristiques est formellement interdite.