À l’heure où la Tunisie cherche à réinventer son modèle économique, la South Mediterranean University (SMU) affirme son rôle moteur dans l’écosystème entrepreneurial. Sa 4ᵉ promotion d’incubés incarne une jeunesse créative et connectée, prête à relever les défis du futur.

Des innovations au service de la société

Réunis autour de la technologie, de l’impact social et de la durabilité, les projets sélectionnés cette année par l’incubateur de la SMU traduisent un esprit entrepreneurial tourné vers l’avenir, affirme Noômen Lahimer, dans une intervention sur ExpressFM. Ils couvrent des domaines clés : logistique intelligente, santé connectée, agriculture durable, biotech verte et insertion professionnelle.

Parmi les innovations phares :

, une solution de logistique intelligente basée sur l’IA, permet la traçabilité des colis en temps réel et anticipe les retards, optimisant ainsi les coûts et l’impact environnemental. MedBook , une application mobile de gestion médicale partagée, favorise la prévention grâce à une approche collaborative entre patients et médecins.

mise sur l’agriculture intelligente en combinant capteurs IoT, météo et IA pour maximiser la productivité tout en préservant les ressources. TounesBi transforme les déchets agricoles en enzymes naturelles destinées aux industries cosmétique et pharmaceutique.

Un encadrement académique et professionnel de haut niveau

Ce dynamisme est soutenu par un accompagnement structuré et multidisciplinaire. Les porteurs de projets bénéficient :

d’un mentorat personnalisé assuré par des universitaires et des experts du secteur privé; d’un accès à des espaces de travail collaboratifs, laboratoires et ressources techniques; d’une mise en relation directe avec des investisseurs, institutions et industriels.



Selon Noômen Lahimer, responsable de l’incubateur, « cette dynamique vise à inscrire l’innovation entrepreneuriale dans la durée, en articulant recherche, formation et action concrète sur le terrain ».

Une vision pour l’avenir de l’entrepreneuriat en Tunisie

À travers ce programme, la SMU illustre une transformation du rôle de l’université : lieu de savoir, mais aussi de création de valeur économique et sociale. En misant sur une jeunesse formée, accompagnée et connectée aux réalités de son temps, l’institution trace les contours d’une Tunisie entrepreneuriale, inclusive et durable.

A propos

Noomen Lahimer est un économiste tunisien spécialisé en entrepreneuriat et innovation. Docteur de Paris-Dauphine, il a structuré des programmes universitaires en économie et piloté des cursus en entrepreneuriat. Codirecteur de l’incubateur de la SMU, il accompagne les startups à impact à travers des programmes mêlant mentorat, ateliers et mise en réseau. Fondateur d’Evey Technologies et de N Cube Consulting, il conseille également des institutions comme le PNUD ou la GIZ. Enseignant engagé, il introduit le design thinking et l’économie comportementale dans ses formations. À la croisée du monde académique, de l’entreprise et de la stratégie publique, il œuvre à bâtir un écosystème d’innovation inclusif en Tunisie, en Afrique et dans la région MENA.