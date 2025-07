Tunis, jeudi 10 juillet 2025 – Ce jeudi, la Tunisie s’apprête à affronter une journée marquée par une chaleur bien installée et quelques caprices météorologiques en fin d’après-midi. Si le ciel se montrera clément au lever du jour, la situation pourrait se corser au fil des heures.

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), la matinée débutera sous un ciel généralement dégagé, baignant l’ensemble du pays dans une lumière estivale. Mais dès l’après-midi, les choses pourraient changer. Des nuages plus denses sont attendus, notamment sur les régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest. À la clé : des orages isolés, parfois accompagnés de pluies éparses. De quoi inciter les habitants de ces zones à la vigilance.

Côté thermomètre, la chaleur s’imposera sans détour. Dans le nord, sur les hauteurs et les régions côtières, les maximales oscilleront entre 29 et 35°C. Mais à l’intérieur du pays, le mercure grimpera sans retenue pour flirter avec les 40°C, voire les dépasser localement. Ce pic de chaleur sera accentué par un sirocco bien présent, ce vent chaud et sec venu du désert qui accentue la sensation de fournaise.

Le vent soufflera du nord dans la moitié nord du pays, et de l’est dans le sud. Il se montrera plus vigoureux dans les régions méridionales et à proximité du littoral, tandis qu’il restera faible à modéré ailleurs. La mer, quant à elle, sera plutôt agitée, surtout près des côtes.

Une journée donc sous haute température, entre ciel bleu et orages passagers. Hydratation, protection solaire et prudence seront les meilleurs alliés des Tunisiens pour affronter cette météo contrastée.