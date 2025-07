BCT : Fethi Zouhir Nouri plaide pour une culture financière ancrée et inclusive

Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouheir Nouri a appelé, mercredi, à simplifier les démarches d’accès aux services financiers et à développer les produits financiers qui soient adaptés à la réalité locale.

S’exprimant à l’ouverture de la 4ème édition de la Conférence arabe sur l’épargne et l’éducation financière tenue, à Tunis, le gouverneur de la BCT a également souligné la nécessité d’intégrer la culture financière dans les programmes éducatifs et d’en faire une pratique sociale, plutôt qu’une simple notion abstraite.

Et d’ajouter que la culture financière est devenue aujourd’hui un pilier fondamental du développement, et constitue une condition préalable à la justice sociale et à la stabilité économique.

Il a, d’autre part, souligné l’importance de l’éducation financière, devenue l’un des piliers de la sécurité sociale, d’autant plus que les sociétés arabes évoluent dans un monde marqué par des changements économiques accélérés, outre l’inflation, l’endettement, la transformation numérique et les crises bancaires.

Le gouverneur a, par ailleurs, indiqué que cette rencontre constitue l’occasion de renforcer les échanges et de construire une vision arabe unifiée, capable de relever les défis, de promouvoir la justice financière, et de valoriser le capital humain ainsi que les technologies dans la région arabe.

Le directeur général de “Mena Money”, Ibrahim Khalil Ibrahim, a souligné l’importance de renforcer la sensibilisation à la culture financière aux niveaux familial, individuel, institutionnel et même gouvernemental, faisant observer que cette culture contribue à améliorer la sécurité sociale et économique dans les sociétés arabes.

Il a plaidé pour l’intégration de la culture financière et des compétences en gestion financière dans les programmes du ministère de l’Éducation, en tant que matière éducative nationale.

Pour sa part, Raja Dahman, directrice générale de l’Observatoire de l’Inclusion Financière (OIF), a indiqué que des recommandations seront adoptées au terme de cette conférence dans l’objectif d’unifier les efforts des pays arabes en matière de culture financière et de promotion de l’épargne.

Elle a expliqué que la culture financière aide le citoyen à prendre des décisions de manière sage et responsable, tout en lui permettant de mieux gérer le budget de sa famille et de planifier son avenir.

La quatrième Conférence arabe sur l’épargne et l’éducation financière, se tient à Tunis du 2 au 3 juillet courant, sur le thème « Vers l’instauration d’une culture financière inclusive dans les pays arabes ».

Organisée sous l’égide de l’Observatoire de l’Inclusion Financière (OIF), cette rencontre se veut être une plateforme de haut niveau réunissant un large panel des parties prenantes de l’écosystème arabe de l’inclusion financière, et ce, dans le but de promouvoir l’éducation et l’inclusion financière dans les pays de la région.