La 3e édition des Rencontres Africa 2018. Le succès au rendez-vous ! Les 24 et 25 septembre, Paris est au cœur de l’Afrique ! Après deux éditions à succès, qui ont réuni en 2016 et 2017 près de 7.500 participants cumulés, Les Rencontres Africa 2018 s’inscrivent cette année dans une perspective d’échanges et de succès dans les relations franco-africaines.

Cette 3ème édition enregistre à ce jour 1.945 participants dont 793 décideurs africains -dont 45 tunisiens, 20 algériens et une forte délégation marocaine.

Cet événement majeur de rencontres d’affaires a largement démontré qu’un nouveau modèle de rencontres entre entreprises françaises et africaines plus inclusives était possible.

L’objectif, simple mais toujours aussi déterminant : proposer aux participants de développer leur réseau professionnel en un temps record, et identifier une bonne partie de décideurs présents aux Rencontres Africa 2018.

Nouvelle animation proposée aux participants de cette édition, des opérations sectorielles qui permettront à des centaines d’entrepreneurs de la même filière de se rencontrer : une manière efficace d’enrichir son carnet d’adresses en un temps record et nouer de nouveaux partenariats.

En capitalisant sur son savoir-faire en matière d’organisation de conférences à très haute valeur ajoutée et en améliorant encore la gestion des rendez-vous d’affaires qui a fait la réputation de la manifestation, cette édition compte plus de 150 conférenciers de plus de 10 pays (Algérie, Autriche, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, France, Mali, Maroc, Sénégal, Tunisie…).

L’événement affiche également la participation de 6 ministres africains, qui ont confirmé leur présence pour venir présenter les opportunités et enjeux auxquels le continent africain fait face.

Cette édition 2018 s’attache notamment à promouvoir les relations franco-africaines dans le secteur de la santé.

En effet, face à une démographie galopante mais aussi face à l’émergence d’une classe moyenne qui explose dans de nombreux pays d’Afrique, les besoins et les enjeux de ce secteur sont plus importants que jamais.

Par ailleurs, se tiendront des audiences ministérielles, pour accompagner le développement de l’offre de soins sur le continent africain. Ce sera l’occasion de faire valoir le savoir-faire des entreprises présentes et d’obtenir des informations exclusives.

Liste des entreprises tunisiennes participantes à la 3ème édition des Rencontres Africa 2018:

1. ABOU WALID GROUP

2. ALPHA ETIQUETTES

3. BIAT

4. CENTRAL TUNISIAN FRUIT

5. CHO

6. CLINIQUE ALYSSA

7. CLINIQUE EL YOSR

8. CLINIQUE PASTEUR

9. DELTA CUISINE

10. ENTREPRISE EL AMEN

11. FRIGO INDUS

12. HELIOFLEX A ONETECH COMPANY

13. IFARMING

14. LA CLINIQUE MEDITERRANEENNE

15. MAS ENTERPRISE

16. MEDPACK S.A

17. METALGLASS

18. MOSAIQUE INGENIERIE

19. NET SOFT TECHNOLOGY

20. PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE BIZERTE -PAEB-

21. PIERRE FABRE MEDICAMENT

22. POLYCLINIQUE HAMDA LAOUANI

23. RANDA

24. SABA ASSISTANCE

25. CAMEROUN ASSISTANCE

26. SAIPH

27. SEGOR

28. SMSO, SARL

29. SOCIETE DE PROMOTION DU LAC DE TUNIS

30. STE MOSAIQUE INGENIERIE

31. THCC

32. TRANSGLORY TUNISIE

33. UNIVERSITE CENTRALE (HONORIS UNITED UNIVERSITES)

34. VOCALCOM