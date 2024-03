“Les moyens de renforcer la coopération entre le ministère de l’emploi et l’UNICEF dans les secteurs de l’emploi, de la formation professionnelle et du leadership entrepreneurial” a été au centre d’un entretien hier jeudi, entre le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Lotfi Dhiab et le représentant de l’UNICEF à Tunis Michel Le Pechoux.

Le ministre de l’emploi a souligné à cette occasion, l’importance de la coopération Tuniso-Britannique en partenariat avec l’UNICEF ayant abouti au lancement de l’école de la deuxième chance à Kairouan au cours du mois de janvier 2024 qui vise la rescolarisation des jeunes décrocheurs scolaires de la tranche d’âge entre 14 et 18 ans, saluant le niveau et la qualité de la coopération entre la Tunisie et l’organisation de l’Unicef.

De son côté, le représentant de l’UNICEF à Tunis a souligné l’engagement de son organisation à appuyer les efforts de la Tunisie en matière d’encadrement des jeunes et de développement des projets communs.