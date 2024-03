Le projet “Perspectives”, mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, l’agence de développement et de coopération Suisse et l’organisation “Swisscontact” a été officiellement lancé, a annoncé vendredi le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Lotfi Dhiab.

Ce projet qui se poursuivra jusqu’à l’année 2026, a pour but de faire bénéficier 200 jeunes tunisiens, diplômés de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, de stages professionnels au sein des entreprises économiques en Suisse pour une période pouvant atteindre 18 mois.

Il fournira un accompagnement aux jeunes, de retour en Tunisie, pour leur faciliter l’insertion sur le marché de l’emploi que ce soit dans les entreprises suisses, ou étrangères installées en Tunisie.

Le projet “Perspectives” s’est fixé l’objectif de renouer les liens avec la diaspora tunisienne pour tirer profit de leur expérience et encourager les stagiaires à lancer leur propres projets aux fins de promouvoir l’économie nationale et de créer des opportunités d’emploi.

A cette occasion, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle a souligné que ce projet vise à impulser l’employabilité des jeunes diplômés du supérieur ou titulaires de diplômes de formation professionnelle à travers l’accès aux stages professionnels en suisse pour une période de 18 mois.

Il a souligné que son département a mis en place des mécanismes de gouvernance pour dynamiser le marché de l’emploi à l’étranger et réduire le chômage chez les jeunes en se basant sur le principe de l’égalité des chances, en plus de la simplification des procédures administratives et légales pour instaurer un climat favorable à l’investissement.

Le ministre a affirmé que son département s’emploie avec ses différents partenaires, à résoudre le problème de la migration irrégulière afin de permettre au jeunes de travailler de manière légale à l’étranger, de promouvoir leur capacités professionnelles et d’aider la diaspora tunisienne à créer des opportunités d’investissement et des postes d’emploi.

A noter que le ministère de l’emploi avait signé le 19 janvier 2024 avec la partie suisse un accord de partenariat pour permettre aux jeunes de bénéficier de stages et aux compétences tunisiennes à l’étranger, de lancer leur projets en Tunisie.

En marge de la cérémonie de lancement du projet “Perspectives”, le ministre de l’emploi a déclaré que les opérations de recrutement des jeunes professionnels par les établissements de placement à l’étranger a atteint 13.857 durant la période allant de 2011 à 2023.

Il a relevé que 2173 jeunes ont été recrutés par les établissements de placement à l’étranger dont la plupart dans les secteurs de la santé, du tourisme et de la restauration.

De son côté, l’ambassadeur de Suisse en Tunisie Jozef Renggli a indiqué que ce projet aura un impact positif sur la gouvernance de la migration circulaire et le développement de l’économie Tunisienne à travers l’accès des jeunes aux stages professionnels et l’accompagnement de la diaspora tunisienne pour le lancement de leur projets en Tunisie.