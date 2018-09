D’après un rapport de la Banque mondiale, le marché de l’agriculture et l’agroalimentaire africain représente aujourd’hui 313 milliards de dollars et pourrait tripler d’ici 2030 jusqu’à atteindre 1.000 milliards de dollars.

Ce secteur est pourtant actuellement mal exploité, puisque le continent n’utilise que 2% de ses ressources en eau pour une utilisation mondiale moyenne de 5%.

De plus, l’Afrique se confronte à un pourcentage important de pertes après récolte, allant jusqu’à 20%. Malgré les obstacles à franchir, l’Afrique s’illustre aujourd’hui comme un eldorado pour le secteur et de nombreuses opportunités sont à saisir, liées aux plans nationaux d’investissement, à l’évolution démographique mais aussi au travers des nouveautés numériques et des évolutions des modes de consommation.

Afin de suivre au plus près les évolutions du secteur agroalimentaire et agriculture, des sujets techniques (aspects réglementaires, juridiques, droits de propriété…) seront traités en conférences plénières et ateliers de travail pour permettre d’anticiper les tendances et évolutions à venir.

De nombreuses personnalités exceptionnelles seront présentes pour cette rencontre sectorielle tout au long de ces deux journées.