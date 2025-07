Tunisie : recul de 3 % des exportations de l’habillement à fin mai 2025, malgré un bond du textile

Les recettes des exportations de la filière habillement ont régressé légèrement de 3%, à 3,1 milliards de dinars, au cours des 5 premiers mois de l’année 2025, d’après des données publiées, récemment, par le Centre Technique du Textile (Cettex).

Cette baisse est expliquée par la diminution de l’exportation des vêtements en maille de 10,02%, et des vêtements en chaîne et trame de 0,32%.

En revanche, les exportations du textile ont enregistré une hausse de 30,2%, grâce à l’accroissement des exportations nationales surtout vers l’Algérie (+132,70%) et les Pays Bas (+5,70%).

Evoquant les importations destinées au marché local, la Cettex a fait savoir que les importations de tissus et de vêtements ont progressé respectivement de 14,7% et de 5,32%, contre une baisse des importations de fibres ( -7,92%) et de fils (- 0,75%).

Pour rappel, les exportations globales du secteur du textile et de l’habillement ont enregistré une hausse de 2,61%, pour avoisiner les 4 milliards de dinars, à fin mai 2025, tandis que les importations de la filière ont augmenté de 5,41%, à 3,1 milliards de dinars.

Près de 87% de l’ensemble de ses exportations sont destinés au marché européen, notamment la France, l’Italie, l’Allemagne, la Hollande, la Belgique, l’Espagne, le Portugal…, ainsi que le Royaume-Uni et les Etats Unis.