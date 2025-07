Tunisie : l’Office national des fourrages achète 50 000 tonnes de maïs pour stabiliser le marché

L’Office national des fourrages (ONF), entité récemment créée pour la régulation et la gestion des ressources fourragères nationales, a annoncé, mercredi, l’achat de 50.000 tonnes de maïs fourrager, et ce dans le cadre d’un appel d’offres international annoncé le 8 juillet 2025.

Les quantités achetées de maïs, essentielles pour la production d’aliments pour volailles et ruminants, vient renforcer les stocks de fourrages en Tunisie, durant la période à venir, a indiqué le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche, dans un communiqué.

L’opération s’inscrit dans le cadre des démarches d’ajustement du marché et de la maitrise des prix, ajoute la même source.

L’approvisionnement des éleveurs et des unités de production fourragère en ce produit, sera entamé, mardi 15 juillet, 2025, conformément aux directives d’un communiqué, rendu public, le 17 janvier 2025, qui définit les prix de vente et les procédures de dépôt et de paiement des commandes.

Pour rappel, l’Office national des fourrages a été créé de suite à des mesures prises en faveur du secteur de l’agriculture, par un Conseil des ministres, tenu le 4 janvier 2024.

L’initiative de créer cette entité a été motivée par des défis cruciaux liés à l’approvisionnement en fourrages, des perturbations dans le système de distribution et des perturbations dans le système de distribution et aussi des problèmes de production locale de fourrages.