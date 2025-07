L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP) est confrontée, aujourd’hui, à de nombreux défis structurels et financiers, dont l’incompatibilité de son statut actuel avec les exigences du rôle d’employeur, qu’elle doit assumer, au niveau des concessions de « Zaouiya » et de « Sidi Kilani », et prochainement les trois concessions de « Didoun », « Miskar » et « Hasdrubal », a indiqué la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet, lundi, lors de la séance plénière, tenue au Conseil national des régions et des districts.

La ministre a expliqué, que l’intérêt accru accordé par l’ETAP aux activités d’exploration (les deux permis de Châal et Zarat), et celles de production et de développement de projets, met l’accent sur l’impératif de la doter des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et jouer convenablement son rôle d’employeur, et ce, tout en prenant en considération la nature de l’activité du secteur des hydrocarbures (rapidité de la prise de décisions, de conclusion des contrats, de recrutement des compétences nécessaires..).

D’après Thabet, il est nécessaire, aussi, de mobiliser les financements nécessaires (liquidités) pour couvrir les coûts d’exploitation du champ de Miskar, estimés à 300 millions de dinars (MD) par an.

Elle a rappelé, dans ce cadre, que son département avait approuvé l’attribution de la concession d’exploitation des hydrocarbures Miskarne au profit de l’ETAP, pour une éventuelle exploitation, et ce depuis le 8 juin 2025.