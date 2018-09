Le Tunindex a clôturé le mois d’août sur une note positive, signant un bond hebdomadaire de 0,35% à 8 418,49 points. A quatre mois de la fin de l’année, l’indice confirme sa pleine forme avec une performance annuelle de 34,01%, selon Tunisie valeurs.

Alimenté par une transaction de bloc portant sur le titre SFBT (190 000 titres au prix unitaire de 23,900Dt) ,le marché a enregistré un volume total de 27,9MDt, soit un volume quotidien moyen de 5,5MDt.

Analyse des valeurs

Le titre Land’Or s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action a bondi de 12,4% à 10,000D, en mobilisant des échanges de 2,2 MD. Le fromager a réalisé, depuis le début de l’année, une performance boursière de 34,2%.

Dans le rouge, le titre UNIMED a figuré parmi les plus fortes baisses de la semaine. Dans un volume de 0,3 MD, la société pharmaceutique a vu sa capitalisation chuter de 7,3% à 262 MD. L’action affiche une performance annuelle de 7,5%.

Enfin, côté volumes et hormis les volumes enregistrés sur le marché des blocs, ATTIJARI BANK s’est classée parmi les valeurs les plus dynamiques de la semaine (4,5 MD) et a clôturé en hausse de 1,1% à 17,710 D.