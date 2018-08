Le premier lauréat du Prix sera annoncé lors du Sommet Open Mic Africa du MIT qui se déroulera le 29 août 2018 à Nairobi.

Le Centre Legatum pour le développement et l’entrepreneuriat de l’Institut de technologie du Massachussetts (MIT), en collaboration avec la Mastercard Foundation, a annoncé mercredi 8 août la liste des 10 start-ups africaines finalistes de l’édition 2018 du Prix MIT Zambezi pour l’innovation dans l’inclusion financière.

Le prestigieux concours du MIT, avec à la clé une récompense totale de 200.000 dollars, a été fondé pour identifier les jeunes start-ups les plus prometteuses et innovantes dédiées à la promotion et à l’avancement de l’inclusion financière sur le continent.

Voici les start-ups sélectionnées :

Apollo Agriculture (Kenya, https://ApolloAgriculture.com/),

Bidhaa Sasa (Kenya, www.Bidhaa.co.ke/),

FarmDrive (Kenya, https://FarmdDrive.co.ke/),

Farmerline (Ghana),

LanteOTC (Afrique du Sud, (https://LanteOTC.com/),

MaTontine (Sénégal, ControlRisks.com),

OZE (Ghana, www.OZE.guru/),

RecyclePoints (Nigeria, www.RecyclePoints.com/),

Tulaa (Kenya, www.Tulaa.io),

Wala (Afrique du Sud, https://getWala.com/).

Vous l’aurez constaté, l’Afrique anglophone est largement représentée, soit 4 start-ups kényanes, 2 ghanéennes, 2 sud-africaines, 1 nigériane, et 1 sénégalaise.

«C’est avec un grand plaisir que nous accueillons les finalistes de l’édition 2018 dans la famille Zambezi », s’est félicitée Mme Georgina Campbell Flatter, la directrice exécutrice du Centre Legatum du MIT. «Les start-ups sélectionnées sont parmi les entreprises les plus innovantes de la scène internationale».

«Les finalistes ont démontré un très haut niveau de leadership et d’innovation dans leur approche pour faire avancer l’inclusion financière en Afrique», a souligné Ali Diallo, le Global Programs Manager du Centre Legatum chez MIT. «Nous tenons à remercier tous les juges ainsi que les centaines de start-ups qui ont participé à la compétition Zambezi et qui ont partagé leur vision et leur solution d’inclusion financière. Nous comptons mettre à leur disposition beaucoup plus d’opportunités pour les supporter à travers les initiatives du MIT pour l’Afrique».

Les 10 finalistes seront invités à rejoindre les leaders du MIT et de l’écosystème de l’entrepreneuriat africain lors du sommet Open Mic Africa qui se déroulera à Nairobi le 28 et 29 août.

Le sommet inclus une réception privée au Radisson Blu Nairobi pour les investisseurs, entrepreneurs et anciens étudiants du MIT, suivie d’une conférence à Strathmore University et de la cérémonie de remise des prix.

Le grand gagnant du Prix recevra 100.000 dollars et les deuxième et troisième recevront 30 000 dollars chacun. Les 7 finalistes se trouvant dans le top 10 recevront chacun 5.000 dollars. Ils pourront participer à des activités de groupe, bénéficieront d’une exposition médiatique internationale et d’une recommandation personnalisée auprès des investisseurs et des parrains du réseau Legatum du MIT.

Tous les finalistes seront également invités à un séminaire du MIT sur le leadership à Boston lors du gala international du Inclusive Innovation Challenge (IIC) et participeront au grand prix global d’une valeur de 1 million de dollars. L’événement IIC fait partie de l’initiative du MIT pour l’économie digitale et, avec les projets du Centre Legatum, des exemples de l’engagement du MIT au niveau mondial pour l’avenir du travail.

Le concours de cette année fut parrainé par la tournée annuelle «Open Mic Africa» du centre Legatum du MIT, une tournée intercontinentale dont l’objectif fut de repérer les entrepreneurs les plus innovants d’Afrique. La tournée fut effectuée à Dakar, en collaboration avec le groupe ESTEL et Impact Dakar ; à Paris, en collaboration avec True Africa lors de la conference Viva Technology ; et à Nairobi, en collaboration avec Nairobi Garage.

Le Prix Zambezi et le sommet Open Mic Africa sont des piliers de la stratégie africaine du Centre Legatum – une vision mondiale pour exploiter l’écosystème du MIT et améliorer les conditions de vie grâce à un leadership entrepreneurial de principe. La stratégie du Centre Legatum est également une composante essentielle de MIT-Africa – l’initiative qui englobe la priorité du MIT de collaborer avec le continent au niveau mondial.

Pour plus d’information à propos du Prix MIT Zambezi et le sommet Open Mic Africa, visitez www.Zambezi.mit.edu/ ou contactez le Centre Legatum du MIT : Info@Zambezi.mit.edu.

À propos du Centre Legatum pour le développement et l’entrepreneuriat du MIT

Le Centre Legatum (http://Legatum.MIT.edu/) a été fondé avec la conviction que les entrepreneurs et leurs solutions axées sur le marché sont essentiels pour aborder les plus grandes problématiques de la planète et favoriser la prospérité mondiale.

Situé au sein de la Sloan School of Management du MIT, le centre met à profit l’expertise et la recherche sur l’ensemble du campus pour équiper les futurs dirigeants avec les compétences, les valeurs et l’esprit critique dont ils ont besoin pour réussir en tant que vecteurs du changement entrepreneurial.

Le projet fondamental du centre est le programme de bourses Legatum qui offre aux futurs entrepreneurs une formation de premier ordre et une aide conséquente pour couvrir les frais de scolarité.

Le Centre Legatum dirige également un ensemble d’activités au niveau mondial visant à renforcer les liens entre le MIT et les acteurs du changement sur les marchés frontières.