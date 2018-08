Une convention de partenariat a été signée, vendredi 10 août, entre l’Ecopark Borj-Cedria et la société Maxula Gestion dans l’objectif d’encourager l’initiative privée et la création de projets innovants et d’optimiser l’accompagnement financier et managérial des nouveaux promoteurs, dans le cadre de la pépinière du pôle.

Présidant la cérémonie de signature, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a souligné que “cet exemple de PPP qui s’étalera sur 5 ans renouvelables traduit l’engagement à passer à un nouveau palier de croissance économique durable”.

En vertu de cette convention, Maxula Gestion s’engage à accorder le financement et l’accompagnement pré et post-création d’entreprise et à faciliter la concrétisation des idées de startups innovantes, à haute valeur ajoutée et à haute contenance technologique, a-t-il dit.

Cette convention ouvrira, toujours selon le ministre, la voie à d’autres conventions similaires entre les secteurs public et privé, ce qui permettra de favoriser la finance alternative et de diversifier les sources de financement des entreprises et de l’économie nationale.

Il a aussi évoqué l’importance, à cet égard, du Start-up Act, dont les décrets d’application “verront très bientôt le jour”.

De son côté, le PDG de la société MAXULA Gestion, Raouf Aouadi, a indiqué que “ce partenariat est déjà opérationnel, avant même la signature officielle, et que MAXULA Gestion a déjà investi dans deux nouveaux projets dans la cadre de la pépinière du pôle, avec des montants respectifs de 350.000 dinars et 150.000 dinars”.

Aouadi a également exprimé l’engagement de son entreprise “à faire réussir ce partenariat visant à donner des perspectives aux nouveaux entrepreneurs et à optimiser la concrétisation des idées innovantes”.

Il a rappelé que sa société “gère déjà trois fonds communs de placement à risque, à savoir FCPR Max-Espoir, FCPR Max-Jasmin, FCPR MAXULA Croissance Entreprises avec un actif total de gestion de l’ordre de 50 millions de dinars. Elle a, jusque-là, investi près de 25 millions de dinars, dont 75% dans des entreprises implantées dans les zones de développement régional, qu’il s’agisse de sociétés nouvellement créées ou de sociétés en phase de restructuration financière, juridique, commerciale ou comptable”.

Aouadi a également fait savoir que “MAXULA Gestion lancera, d’ici la fin du mois de septembre 2018 un quatrième fonds dédié aux startups d’un actif global de l’ordre de 10 millions de dinars”, formulant l’espoir que ” les décrets d’application relatifs au Start-up Act, soient adoptés, d’ici là, pour favoriser le lancement de ce projet.