Organisés du 29 au 31 juillet dans la ville de Hammamet, les travaux du Forum mondial des associations et des organisations seront sanctionnés par l’annonce de la création de la Fédération mondiale de la société civile.

Le président du Forum, Abdelhakim Khamassi, a expliqué que la Fédération regroupera des associations locales et régionales à l’intérieur de l’espace maghrébin, en plus des associations internationales. Elle favorisera le réseautage et l’échange et encouragera l’action associative efficiente, ce qui contribuera au renforcement de la culture citoyenne.

Le forum de Hammamet offre une importante opportunité aux associations participantes de penser les moyens de contribuer, activement, à l’édification de sociétés démocratiques et la consécration des droits de l’Homme et des libertés.

Des ateliers de travail et autres séances de réflexion sur la représentativité de la société civile et les défis engendrés par la nouvelle dynamique sociale sont à l’ordre du jour de la rencontre.

La bonne gouvernance, levier de développement économique et social, l’éducation à la citoyenneté et la gestion de la différence et de la diversité sont également au programme.

Près de 100 associations de Tunisie, d’Algérie et de Libye participent au forum auquel assistent, aussi, des invités de Grande-Bretagne représentant les programmes “Across Atlantic” et des membres du mécanisme européen “Salto Youth” dans le cadre du programme Erasmus.