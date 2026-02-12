Un workshop interactif sur le storytelling (mise en récit) au profit des associations a été organisé, ce jeudi, à l’initiative du Centre d’Information de Formation d’Etudes et de Documentation sur les Associations (IFEDA).

A cette occasion, les participants ont souligné l’importance de cette technique dans le renforcement des politiques de communication des organisations de la société civile.

S’exprimant à l’ouverture des travaux, le directeur général du Centre IFEDA, Riadh Dabbou, a souligné que ce workshop, auquel participent plusieurs représentants de la société civile, constitue une opportunité de partage d’expériences et d’acquisition d’outils pratiques.

“Elle permet également de s’initier aux bonnes pratiques en matière d’élaboration de récits à fort impact, afin d’améliorer l’interaction des associations avec leurs partenaires et interlocuteurs”, a-t-il dit.

Selon Dabbou, le storytelling s’impose aujourd’hui comme un outil influent, allant au-delà de la simple transmission de l’information. Il contribue à donner du sens, à soutenir la réalisation des objectifs associatifs et à générer un impact durable, notamment par le développement des techniques de communication, le renforcement de la confiance et la consolidation de l’image institutionnelle auprès des publics et des partenaires.

Cette démarche s’inscrit, a-t-il ajouté, dans la mission sociale et humaine des associations, en valorisant leurs expériences, en mettant en avant les résultats de leurs interventions et en illustrant des parcours de réussite et de transformation positive reflétant la portée de leurs actions au service de la collectivité.

De son côté, le formateur professionnel en communication et narration d’impact, Béchir Bouraoui, a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP que le workshop vise à apprendre aux participants une technique innovante de communication à impact permettant la diffusion efficace des messages et l’atteinte d’objectifs, qu’ils soient économiques ou sociaux.

“Le recours à cette technique peut ainsi aider l’association à réaliser ses objectifs comme la promotion d’une approche fondée sur les droits des personnes en situation de vulnérabilité, ou la mobilisation autour d’initiatives solidaires, caritatives, environnementales ou économiques”, a-t-il expliqué.