Des initiatives locales innovantes en lien avec la préservation de l’environnement, les changements climatiques et le développement durable seront appuyées dans le cadre du « Projet d’Appui à une Gouvernance Environnementale et Climatique pour une Transition Ecologique en Tunisie » (PAGECTE).

Un appel à projets sous le thème « la sensibilisation au service d’une transition écologique durable – Laissez une empreinte qui fait la différence » vient d’être lancé à l’adresse des Organisations de la Société Civile (OSC).

Y sont concernés les associations, les réseaux associatifs, les observatoires et les organisations Professionnelles Agricoles…, selon le guide de l’appel en question.

L’appui prendra la forme de financements et de ressources destinés à soutenir des projets variés, allant de la mise en œuvre d’actions environnementales à des opérations de sensibilisation.

Il cible les projets de sensibilisation par le sport, par l’art, par la production de films de fiction, par la production de dessins animés éducatifs et ceux basés sur les sciences participatives.

La date limite pour soumettre le dossier de candidature a été fixée au 6 janvier 2026.

Cofinancé par l’Union européenne (UE) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), le PAGECTE est mis en œuvre, de février 2024 à janvier 2028, par le ministère de l’Environnement en collaboration avec l’agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Le projet PAGECTE vise à renforcer la participation effective de la population dans la lutte contre le changement climatique et la préservation des ressources naturelles.

En soutenant l’émergence d’initiatives concrètes, le PAGECTE cherche à favoriser des changements tangibles et pérennes sur le terrain.