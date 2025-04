La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a présidée, mercredi, au siège de son département, une séance de travail consacrée aux derniers préparatifs de la 34ème session du « Mois du Patrimoine, organisé chaque année du 18 avril au 18 mai.

La réunion à laquelle ont pris part les directeurs des départements concernés par le secteur du patrimoine, a été marquée par « une présentation détaillée des principaux objectifs de cet événement dans sa session de 2025, passé du caractère festif à un caractère plutôt stratégique », indique un communiqué du ministère des Affaires Culturelles publiée en fin d’après-midi.

A cette occasion, la ministre a pris connaissance du programme général et la stratégie de communication de cette manifestation organisée dans toute la république à travers des manifestations qui valorisent le riche patrimoine culturel, matériel et immatériel, de chaque région tunisienne. Un circuit culturel et touristique, des ateliers d’artisanat, et des spectacles cinématographiques, de théâtre et de musique sont au menu de la journée d’ouverture, indique le communiqué du ministère, sans mentionner la thématique choisie pour cette session 2025.

La ministre a salué les efforts des différentes parties impliquées dans l’organisation de cet événement, notamment les institutions publiques en charge du secteur du patrimoine ainsi que les structures locales et la société civile dans les régions, souligne la même source.

Le Mois du patrimoine constitue l’une des manifestations annuelles les plus importantes qui sont organisées par le ministère, a indiqué la ministre. Elle a qualifié “une occasion qui permet de faire connaitre le patrimoine national et son importance ainsi que de repenser les mécanismes en vue de son exploitation optimale et en faire une locomotive du développement économique.

La ministre a appelé à profit de tous les arts audiovisuels en vue de créer un pont entre le passé et le présent tout en veillant à préserver l’authenticité culturelle nationale.

Le Mois du patrimoine organisé chaque année du 18 avril au 18 mai, fêtera cette année sa 34ème édition. Cet événement culturel est organisé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles en partenariat avec l’Institut national du patrimoine (INP) et de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC).

Plusieurs manifestations dans toutes les régions de la république sont programmées tout au long du mois du patrimoine afin de réfléchir aux moyens de développer, relancer et valoriser le patrimoine local et régional. Le démarrage de ce rendez-vous annuel coïncide avec la célébration de “Journée mondiale des monuments” (18 avril) alors que sa clôture avec la “Journée internationale des musées” (18 mai).