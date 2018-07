Le Parlement a adopté, vendredi 27 juillet, le projet de loi sur le Registre rational des entreprises. Le vote s’est déroulé en présence du ministre de la Justice, Ghazi Jeribi.

Le Registre national des entreprises a vocation à contribuer au renforcement de la guerre contre la corruption et à consacrer la transparence et la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Il vise également à lutter contre la création de sociétés écrans et contre l’économie informelle.

Concrètement, il sera à même de faciliter, à travers des représentations régionales et locales, les procédures administratives et de mettre à la disposition des opérateurs économiques des données mises à jour, simplifiées et à moindre coût.