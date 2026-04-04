Kamel Ayadi, consultant international en gouvernance et en lutte contre la corruption, ancien ministre tunisien chargé de ce portefeuille, signe ici un texte publié en anglais qui interroge la professionnalisation de la lutte anticorruption. À travers l’analyse de l’émergence des normes ISO, il met en lumière leur rôle comme nouvelle infrastructure mondiale de l’intégrité, capable de transformer les pratiques organisationnelles et de consolider la transparence.

« Après des décennies dominées par le plaidoyer et l’approche juridique, la lutte contre la corruption entre dans une nouvelle ère. Portée par la normalisation internationale, elle se professionnalise grâce à l’émergence de standards ISO dédiés à la gouvernance, à la conformité et à l’intégrité.

De l’activisme à la professionnalisation

Si les années 1970 et 1990 ont marqué l’âge fondateur du militantisme anticorruption, la phase actuelle se distingue par une véritable professionnalisation. Les normes ISO – telles que ISO 37001 (systèmes de management anti-corruption), ISO 37301 (management de la conformité) ou encore ISO 37009 (gestion des conflits d’intérêts) – offrent désormais des outils techniques et organisationnels pour prévenir les dérives.

Les standards, moteur de croissance et de fiabilité

L’histoire économique démontre que la standardisation a été un levier majeur de progrès. Dans l’aviation, elle a rendu le transport aérien l’un des plus sûrs au monde.

Dans l’industrie, elle a réduit drastiquement les accidents du travail. La révolution de la qualité, avec ISO 9001, illustre également la puissance des normes pour instaurer confiance, efficacité et sécurité. La question est désormais de savoir si cette dynamique peut s’appliquer avec la même force à la lutte contre la corruption.

Un modèle aligné sur les exigences de l’intégrité

La corruption est un phénomène complexe, aux dimensions sociales, politiques, économiques et morales. Peut-elle être efficacement combattue par des standards techniques ? Les premières expériences montrent que oui. Les normes ISO reposent sur des piliers essentiels : engagement du leadership, approche fondée sur les risques, contrôles internes et audits, formation et sensibilisation.

Elles encapsulent les meilleures pratiques et permettent aux organisations d’institutionnaliser l’intégrité en l’intégrant dans leur gestion quotidienne. La normalisation ne remplacera pas les lois ni les sanctions, mais elle peut transformer la lutte anticorruption en un système préventif, structuré et durable. Si l’avenir dira jusqu’où ces standards iront, une chose est certaine : en offrant des cadres clairs et universels, les normes ISO ouvrent la voie à une culture de l’intégrité qui dépasse les frontières et les discours.

Par Kamel Ayadi