La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a souligné la nécessité d’une coordination entre les différentes unités de travail afin de faciliter une bonne préparation entre toutes les parties prenantes pour l’élaboration du projet de budget du ministère pour l’année 2027 et sa mise en exécution dans les délais fixés. Elle a également insisté sur la nécessité de respecter les orientations générales des finances publiques et sur l’importance que les estimations budgétaires soient réalistes et permettent d’atteindre les objectifs visés.

Ces déclarations ont été faites alors qu’elle a présidé, hier lundi, une séance de travail consacrée à l’examen du projet de budget du ministère pour l’année 2027, en présence des cadres du ministère. Cette séance s’inscrit « dans le cadre du renforcement de l’application des règles de gestion administrative et financière du ministère », a indiqué le ministère sur son site officiel.

À cette occasion, la ministre a pris connaissance des différentes interventions au cours desquelles ont été présentés les projets de budgets généraux des institutions culturelles relevant de la compétence du ministère, et les a harmonisés en fonction des principaux besoins financiers, artistiques et logistiques définis par les directeurs et directeurs généraux de ces institutions.

Elle a insisté sur la nécessité de privilégier la gouvernance et la transparence dans le soutien aux créateurs et de mettre l’accent sur les jeunes, de soutenir les infrastructures et la préservation du patrimoine, de réfléchir à des méthodes innovantes pour sa promotion, ainsi que de poursuivre la modernisation des institutions du ministère.