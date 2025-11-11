La Fondation Wikimedia, qui gère l’encyclopédie en ligne Wikipédia, a présenté lundi un plan destiné à assurer la continuité de son modèle à l’ère de l’intelligence artificielle. Dans un article de blog, l’organisation appelle les acteurs de l’IA à utiliser ses contenus « de manière responsable », en citant leurs sources et en respectant les règles d’accès établies.

Une plateforme payante pour encadrer l’usage de ses données

Pour encadrer l’exploitation de ses données, la Fondation rappelle l’existence de Wikimedia Enterprise, une offre payante permettant aux entreprises de récupérer les contenus de Wikipédia à grande échelle sans surcharger ses serveurs. Ce service, accessible sur inscription, s’adresse notamment aux sociétés d’intelligence artificielle dont les modèles reposent sur des volumes massifs de données textuelles. Les revenus générés contribuent à financer la mission à but non lucratif de la Fondation.

Des robots d’IA identifiés parmi le trafic du site

Sans menacer de poursuites, la Fondation signale que plusieurs robots d’IA ont récemment exploré Wikipédia en se faisant passer pour des utilisateurs humains. Après avoir renforcé ses systèmes de détection, l’organisation a observé que le pic de trafic enregistré au printemps provenait de ces robots, tandis que le nombre de visites humaines avait reculé de 8 % en un an.

Transparence et attribution des contenus humains

Dans ses nouvelles directives, la Fondation Wikimedia précise que les développeurs d’IA générative doivent attribuer clairement les contributions humaines intégrées à leurs résultats. L’enjeu, selon l’organisation, est de préserver la confiance des internautes dans les informations diffusées en ligne et de garantir la reconnaissance du travail bénévole des contributeurs.

L’IA au service, non en remplacement, des rédacteurs

Wikimedia réaffirme par ailleurs sa volonté d’utiliser l’intelligence artificielle pour soutenir les rédacteurs. Sa stratégie, publiée plus tôt cette année, prévoit des outils d’assistance pour les tâches répétitives, la traduction et la gestion des flux éditoriaux, sans remettre en cause le rôle central des bénévoles.