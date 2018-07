Une convention de partenariat visant à mettre en place un service web permettant d’échanger les données relatives aux demandeurs d’emploi et les entreprises a été signée, lundi 23 juillet à Tunis, entre l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI) et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

En vertu de ce document, la CNSS s’engage à fournir à l’ANETI les données relatives aux demandeurs d’emploi et bénéficiaires des programmes actifs d’emploi (Nom et Prénom, CIN, matricule CNSS, date de naissance, salaire, date de recrutement, matricule fiscal…) et celles de l’employeur (activité, nombre de salariés, matricule fiscal…)

En contrepartie, l’ANETI s’engage à mettre à la disposition de la Caisse sa base de données relative aux demandeurs d’emploi inscrits dans ses structures (Nom et prénom, CIN, type de contrat, liste des règlements pour les contrats Karama…) et aux établissements bénéficiaires des programmes d’emploi.

Cette convention devrait développer les services d’emploi et faciliter les formalités administratives en faveur des demandeurs d’emploi et de chefs d’entreprise, pense le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Faouzi Abderahman, dans une déclaration aux médias.

Il s’agit également d’améliorer la gouvernance des mécanismes et programmes d’emploi de manière à atteindre uniquement les bénéficiaires cibles, a-t-il ajouté, précisant qu’une autre convention dans ce sens sera signée avec la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS).

Cette convention a été signée au siège du ministère de l’Emploi par le directeur général de l’ANETI, Mohamed Mani, et le directeur général de la CNSS, Habib Toumi.