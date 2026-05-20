Recrutements 2026 : Tunisie Catering ouvre les candidatures. 20 mai 2026 Par : Redaction Tunisie Catering vient d’annoncer l’ouverture d’un concours externe pour le recrutement d’agents contractuels saisonniers dans plusieurs spécialités. Voici les détails: En Continu L’ATB et VISA international célèbrent les heureux gagnants du grand jeu-concours Coupe du Monde de la FIFA 2026 Raja Bessais - 20 mai 2026 OMS 2026 : Moustapha Ferjani multiplie les rencontres pour moderniser le système de santé tunisien Raja Bessais - 20 mai 2026 Versement des pensions de retraite de mai : Pourquoi le versement des rappels de retraite de janvier à avril est-il incertain ? hechmi - 20 mai 2026 ONU-Habitat : 3,4 milliards de personnes privées de logement décent hechmi - 20 mai 2026 Change devises en dinar tunisien : Cours du 20 Mai 2026 Raja Bessais - 20 mai 2026 A la une Travailler sans contrat ni retraite : la face cachée de l’emploi en 2026 20 mai 2026 Souveraineté alimentaire : l’urgence d’une thérapie de choc contre l’informel 19 mai 2026 CCITF – Bâtiment durable en Tunisie : Le grand saut vers la résilience ou l’impasse de 2030 18 mai 2026