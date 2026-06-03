La STB Bank lance un concours de recrutement public externe pour l’année 2026 visant à pourvoir 279 postes d’agents et de cadres en Tunisie. Les opportunités concernent le front-office (160 postes de caissiers et chargés client), la finance, l’informatique et la cybersécurité. Les profils acceptés vont du baccalauréat au diplôme d’ingénieur, répartis sur 19 gouvernorats.

Renforcement du front-office : 160 postes pour optimiser l’expérience client

Le cœur de ce plan de recrutement cible directement l’efficacité opérationnelle des agences. La STB Bank prévoit l’intégration de 100 chargés de service à la clientèle et de 60 chargés des opérations cash (caissiers). En injectant 160 professionnels sur ces métiers de première ligne, la banque publique affiche sa volonté de réduire les temps d’attente et d’élever les standards de qualité de service.

Cette dotation est complétée par l’arrivée de 40 gestionnaires assistants et de 16 chargés de clientèle dédiés au conseil approfondi. Dans un marché hautement concurrentiel, l’enjeu économique est clair : maximiser la rétention des dépôts et dynamiser la conquête commerciale, tout en libérant du temps pour l’accompagnement personnalisé des PME et des particuliers.

Diversification des compétences : De l’ingénierie financière à la cybersécurité

Pour soutenir ses ambitions de transformation pour les années à venir, la STB Bank ratisse large et diversifie ses profils. Si les diplômés en économie, gestion, finance ou banque forment le socle naturel de cette vague, l’institution ouvre grand ses portes aux experts en droit, comptabilité, ressources humaines, assurance et actuariat.

Le véritable indicateur de sa mutation réside toutefois dans l’appel aux filières technologiques. Face à la montée des cybermenaces et à la digitalisation des processus financiers, la STB recherche activement des compétences pointues en informatique, cybersécurité et gestion des processus. Fait notable, des profils en génie civil, génie industriel, design graphique et sciences de l’environnement sont également sollicités, illustrant l’intégration progressive des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) au sein des infrastructures de la banque.

Maillage territorial : Une réponse aux disparités économiques régionales

Le schéma de répartition de ces 279 postes témoigne d’un effort d’équilibrage territorial. Bien que le Grand Tunis absorbe une part significative des effectifs pour alimenter le siège et les directions centrales, la stratégie de la STB s’étend à 19 gouvernorats (de Bizerte à Tataouine, en passant par Sfax, Gabès, le Kef ou Sidi Bouzid).

Ce déploiement régionalisé revêt une importance cruciale pour l’inclusion financière. En renforçant ses équipes dans le Sahel, le Nord-Ouest et le Sud, la STB Bank consolide son ancrage historique de banque de développement économique. La sélection s’opérera selon un processus rigoureux en trois phases : un premier tri sur dossier, suivi d’épreuves écrites et orales, garantissant ainsi l’équité des chances pour des candidats allant du niveau baccalauréat jusqu’au diplôme d’ingénieur.