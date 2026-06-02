La société Tunisair Handling a annoncé l’ouverture d’un concours externe pour le recrutement d’agents sous contrat à durée indéterminée (CDI). La sélection se fera à travers des épreuves professionnelles, orales et écrites, selon les spécialités demandées.

Les recrutements concerneront plusieurs aéroports tunisiens, notamment l’aéroport Tunis-Carthage, l’aéroport Djerba-Zarzis, l’aéroport Monastir Habib-Bourguiba et l’aéroport Sfax-Thyna.

Les postes proposés couvrent plusieurs spécialités techniques et opérationnelles. Le poste d’agent d’exploitation arrive en tête avec 45 postes à pourvoir à l’aéroport Tunis-Carthage. Dix-sept postes d’agent technique d’exploitation sont également ouverts, répartis entre les aéroports de Tunis-Carthage, Djerba-Zarzis et Monastir Habib-Bourguiba.

Plusieurs spécialités techniques et opérationnelles

Le concours prévoit également le recrutement de 10 chauffeurs à l’aéroport Tunis-Carthage, ainsi que de 13 agents techniques spécialisés en mécanique générale répartis entre quatre aéroports.

La société a aussi annoncé l’ouverture de 8 postes d’agent technique en électricité automobile, de 8 postes d’agent technique en chaudronnerie et de 4 postes d’agent technique en peinture.

Dans le cadre du renforcement des activités de terrain, 60 postes d’ouvrier qualifié (manutention des bagages et nettoyage) sont prévus à l’aéroport Tunis-Carthage.

Conditions de candidature et dossier requis

Les conditions de participation varient selon les spécialités. Elles incluent des niveaux d’études, des diplômes professionnels spécifiques ainsi qu’une expérience professionnelle pour certains postes.

L’entreprise précise que l’âge des candidats doit être compris entre 18 ans et la limite d’âge maximale fixée pour chaque spécialité.

Le dossier de candidature doit comporter le formulaire d’inscription téléchargé depuis le site de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), une copie de la carte d’identité nationale, une copie certifiée conforme du diplôme requis ainsi que les justificatifs professionnels et d’expérience demandés selon le poste visé.

Pour les candidats au poste de chauffeur, une copie du permis de conduire valide à la date des épreuves doit être jointe au dossier.

Délais de candidature

Les dossiers doivent obligatoirement être envoyés par courrier recommandé à l’adresse indiquée par la société, en mentionnant sur l’enveloppe la référence du concours ainsi que la spécialité concernée.

Tunisair Handling a fixé au lundi 8 juin 2026 la date limite de réception des candidatures. Le cachet de la poste fera foi pour déterminer la date d’envoi.

La société a précisé que les dossiers reçus hors délai ou incomplets seront rejetés. Les candidats retenus seront convoqués aux épreuves de sélection avant de passer une visite médicale auprès du médecin du travail préalable au recrutement définitif.