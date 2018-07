La Société Les Industries Chimiques du Fluor publie ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème trimestre 2018.

– Une augmentation de la production durant cette période par rapport à la même période de l’année 2017 de l’ordre de 14,38 % due essentiellement au report de l’arrêt technique annuel au 2ème semestre de l’exercice.

– Une amélioration considérable du chiffre d’affaires en DT due principalement à l’augmentation des prix unitaires des ventes qui ont connu une nette amélioration (avoisinant 50%) et ce malgré la hausse des prix des matières premières.

– Le principal producteur mondial de fluorure d’aluminium (La Chine) n’est plus aussi présent sur le marché que précédemment. Ainsi, I.C.F reste, avec les producteurs italiens et Golf Fluor, les principaux fournisseurs sur les marchés traditionnels (Europe, Afrique et Moyen Orient). Dans le même contexte, I.C.F étudie la perspective de construire une nouvelle unité de production de fluorure d’aluminium de 50 000 TM.

– Le L.M.E reste à un niveau assez élevé (>2000) vue que la consommation d’aluminium dans le monde garde, elle aussi, une certaine stabilité.

– I.C.F procède actuellement à la migration vers la nouvelle norme ISO 9001 V 2015.

– Sur le plan social, I.C.F reste fidèle à sa politique d’amélioration du climat social ainsi que les conditions de travail et surtout de sécurité.