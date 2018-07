Une dizaine d’artisanes actives dans les industries agroalimentaires et artisanales du gouvernorat de Siliana exposent, les 17 et 18 juillet, leurs produits au Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF).

La foire est composée de deux stands : un est consacré aux traditions culinaires, et l’autre aux produits décoratifs artisanaux.

L’organisation de cette foire s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche pour le développement, baptisé “métiers de femmes et dynamique économique locale”, lancé depuis un an par le CREDIF dans le but de former 50 artisanes, a affirmé Dalenda Larguech, directrice générale du CREDIF, lors d’une conférence tenue mardi pour présenter ce projet de recherche.

Le projet, dont le budget alloué est de 100.000 dinars, a favorisé la création de deux groupements de textile et d’artisanat, ciblant des artisanes des délégations d’El Krib et de Gaafour, a-t-elle précisé.

Dans une première phase, des artisanes ont été formées dans plusieurs spécialités de comptabilité et de design, a-t-elle indiqué. Elle a indiqué que la création des groupements se base sur le rassemblement d’artisanes pour maîtriser le coût et promouvoir la rentabilité économique de leurs projets.

Ce projet, qui cible particulièrement les artisanes de Siliana, a pour but d’impulser l’activité artisanale dans cette région, et d’aider les artisanes à accéder aux circuits de commercialisation, a-t-elle fait savoir.

De son côté, le directeur général de l’Office national de l’artisanat (ONA), Faouzi Ben Hlima, a indiqué que le projet s’adapte aux programmes de développement du secteur de l’artisanat en Tunisie.

Ce projet de recherche vise à générer des postes d’emploi en œuvrant au perfectionnement des compétences des femmes en matière d’artisanat et agriculture et en prenant connaissance des spécificités locales des régions ciblées.

Il s’agit, dans ce cadre, de renforcer les actions de la formation, l’information et l’accompagnement des femmes ciblées dans la création de projets innovants, outre l’installation d’un réseau de production et la création de groupements à vocation économique.