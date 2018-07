Une conférence de présentation de l’étude de benchmarking qui a abouti à l’élaboration d’une Baseline sur “Les services en matière de migration en Tunisie”, plus particulièrement aux gouvernorats du Grand Tunis, sera organisée jeudi 12 juillet 2018 à Tunis.

Cet événement est organisé dans le cadre du Projet “PINSEC : Jeunes, femmes et migrants : Parcours d’inclusion sociale et économique en Tunisie”, qui est un projet de coopération cofinancé par l’Agence italienne de coopération au développement (AICS), le Centre d’information et d’éducation au développement (CIES) et l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS).

CIES et ses partenaires se sont fixés des résultats et des objectifs à atteindre à l’issue de cette cartographie, à savoir, Cerner les services en matière de migration fournis par les entités publiques, les OSC nationales, les OSC internationales et organismes internationaux et/ou multilatéraux ainsi que par d’autres entités au niveau national, régional et local dans les zones d’intervention et concernées par la migration dans toutes ses composantes, d’une manière directe et/ou indirecte et état de lieu, y compris la base des données et une géolocalisation.

Ainsi, la conférence permettra de débattre et d’enrichir les données recueillies, des recommandations pour son réseautage au but d’être mise à disposition de toutes les parties prenantes opérant dans le domaine de la migration ainsi que les médias locaux et internationaux, précise un communiqué des organisateurs rendu public.